DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 28 Ocak 2020 Salı günü, saat 15:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında canlı olarak yayınlandı.

Törene Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 200’e yakın lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Tören, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Keman’da Ayşe Karaoğlan, Çello’da Pınar Duruk Bayraktar ve Piyano’da Yuliya Starastsenkara Yılmaz’ın yer aldığı Aeterna Piano Trio grubu sahne alarak katılımcılara klasik müzik ziyafeti verdi.

Müzik dinletisinin ardından, 2019-20120 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Mezunlarını temsilen DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Pazarlama Yönetimi Programı Yüksek Lisans Mezunu Chipo Precious Shawa bir konuşma yaptı.

“DAÜ Evimizde Hissetmemizi Sağladı”

Ülkelerinden, ailelerinden ve arkadaşlarından uzak olmanın zorluğundan bahseden Shawa, “Ancak DAÜ, kendimizi evimizde hissetmemizi sağladı. Kurumumuz bizi tam donanımla geleceğe hazırladı” diye konuştu. Mezun arkadaşlarına seslenen Shawa, kendilerine DAÜ gibi bir kurumdan mezun olmanın değerini bilmeleri tavsiyesinde bulunarak, dünyanın birçok üniversitesinde okuyan öğrencilerin, akademik mükemmellik ve kaliteli vizyona sahip olma şansının DAÜ mezunları ile aynı olmadığını vurguladı.

2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Doktora Mezunları’nı temsilen konuşma yapan Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Doktora Programı Mezunu Sevil Aydınlık, doktora ve doktora öncesi öğretim sürecinin oldukça zorlu ve uzun bir yolculuk olduğunu belirtti. Aydınlık, “Evrensel değerleri korumak, zenginleştirmek ve bir sonraki nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuz olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Osam Mezunlara Seslendi

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; sözlerine Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek başladı ve yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulundu. DAÜ olarak mezunlarıyla gurur duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Osam, mezunların başarılarında payı olan tez danışmanlarına ve ailelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Osam, mezunlara sorgulamalarını daima bilimsel normlar çerçevesinde ve güçlü bir şekilde yapmaları tavsiyesinde bulundu.

“Büyük Yol Kat Ettik”

DAÜ Bilim Çiçeği’nin 40. Yılında dipdiri bir şekilde güçlendiğinin ve dünyaya genç nitelikli mezunlar verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Osam; DAÜ’nün araştırma ve yenilikçilik bağlamında büyük bir yol kat ettiğini izlemekte olduklarını ifade ederek, “Magna Charta ilkelerine uymakta kararlı olan üniversitemizin, son beş yıldır dünya sıralamasındaki yeri, araştırmaları, yayınları ve mekatronik gibi alan odaklı dereceleri övgüye layıktır. 2019 yılında 391 adet üst düzey bilimsel makale yayınlanırken, akademisyenlerimize yapılan atıf sayısı 6,800 oldu. Bu atıf sayısı, geçen yıla göre büyük bir şekilde artmış, araştırma ödülü sayısı ise 523 gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Lisansüstü çalışmalarda toplamda 6,343 tezin tamamlandığını ve bu çalışmaların 89 farklı ülkeden gelen araştırmacılar tarafından yürütülmüş olduğunu görmekteyiz. Bugün ise, 35 farklı ülkeden gelen 97 doktora mezun adayı ve 322 yüksek lisans mezun adayı olmak üzere, toplamda 419 mezun adayı bulunduğunu, mezuniyete ise 20 doktora ve 148 yüksek lisans mezununun katılımı ile 168 genç araştırmacının lisansüstü derecelerini almaya hak kazandığını büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. Bu başarıların temelinde DAÜ öğretim üyeleri ve tüm çalışanların kalite anlayışı ile koydukları emek yatmaktadır. Tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, doktora öğrencilerinin diplomalarını almasıyla devam etti. Doktora tez danışmanlarına ise Rektör Prof Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Yüksek Lisans mezunlarına diplomaların takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye saymasının ardından öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Ardından saat 18:00’de mezunlar şerefine Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda kokteyl verildi.