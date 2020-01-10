DAÜ Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’na katılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde, 16-17 Nisan 2020’de gerçekleştirilecek olan “DABKAF’20 - Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı”na katılacak. Söz konusu fuarın organizasyonu ile ilgili toplantıya, DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ile DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü Derviş Ekşici katıldı. 22 üniversiteden 15 bine yakın katılımcının yer alacağı kariyer fuarı, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Söz konusu toplantıda üniversitemizin en iyi şekilde temsil edileceğinin altını çizen Prof. Dr. Pulhan, fuarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Hemşirelik, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Mühendislik ve Bilişim alanları başta olmak üzere tüm bilimsel alanlarda uzmanların yer alacağını bildirdi. DAÜ olarak Çukurova bölgesinde toplamda 6049, son 3 yılda ise 1341 mezun verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Pulhan, Hatay bölgesinin 459 mezun ile dikkat çektiğini de vurguladı. Mezunların başarılı yerlerde başarılı pozizyonlarda yer aldığını aktaran Prof. Dr. Pulhan, 50 ve üzeri çalışanı olan 4081 firma üzerinde yapılan çalışmada C-Level seviyesinde 72, VP seviyesinde 167, Direktör seviyesinde 421, Manajer seviyesinde 598 mezunun olduğunu dile getirdi.

Yüzlerce Firmada İş ve Staj İmkanı

Fuarda her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzden fazla firma yer alacak. Aynı zamanda kongre merkezinde bulunan salonlarda etkinliğe katılan firmalar tarafından eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerin yanında mezunlar ve mezun adayları için iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrenciler için de staj imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturulacak. Öğrenciler ve mezunlar DABKAF’20 kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

DABKAF’20 tarafından fuara ilişkin yapılan açıklamada katılımcılara yönelik aşağıdaki çağrı metni yer aldı: “Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı seni, kariyerin için yepyeni bir sayfa açmaya, geleceğine yönelik sağlam adımlar atmaya ve dopdolu iki günlük bir kariyer şölenine davet ediyor. Bu kapsamda her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın iş ve staj başvurularının alınacağı stantlar yer alacak, aynı zamanda kongre merkezinde bulunan salonlarda etkinliğe katılan firmaların farklı etkinlikleri, iş ve staj görüşmeleri, atölye çalışmaları, tecrübe paylaşımları ve etkinliğe davet edilecek konuşmacılar tarafından gerçekleştirilecek konferanslar ve panellerle birlikte eğitimler düzenlenecektir.”

Fuara Katılacak Üniversiteler

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi.