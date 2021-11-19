DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Klinik Açılış ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni Pazartesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği Açılış Töreni ve 2021-2022 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni, Pazartesi saat 10.00’da düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, son teknoloji ile donatılan klinik, pandemi şartlarında en üst seviyede korunmalı ve güvenli ortamında, deneyimli uzman kadrosuyla kurdele kesiminin ardından halka hizmet vermeye başlayacak.

Tören kapsamında 2021-2022 Akademik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran toplam 42 öğrenciye mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri giydirilecek. Tören kokteylin ardından sona erecek.