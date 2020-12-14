banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
467.743
DOLAR
7.8509
STERLİN
10.5045
EURO
9.5345
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

DAÜ'den yeni yılda doğaya 3 bin fidan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021 yılı için yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarına Kıbrıs Adası’nın simgelerinden biri olan zeytin fidanı hediye ediyor. Bu kapsamda üç bin adet zeytin fidanının dağıtımına başlandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:50
DAÜ'den yeni yılda doğaya 3 bin fidan
banner337
banner351

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021 yılı için yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarına Kıbrıs Adası’nın simgelerinden biri olan zeytin fidanı hediye ediyor. Bu kapsamda üç bin adet zeytin fidanının dağıtımına başlandı. 

banner341
Dağıtımın başladığı tarih olan 14 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 09:30’da; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy; DAÜ Mühendislik Fakültesi binalarının arasında bulunan Prof. Dr. Erdil Rıza Tuncer Meydanı’nda yer alan fidanlığa dört adet zeytin fidanı dikerek,yeşile ve doğaya katkıda bulunacak projeyi başlatmış oldu. Fidan dikiminde DAÜ Çevre İşleri Müdürü Ali Ertay da ekibiyle birlikte hazır bulundu.

“Daha Yeşil ve Sağlık Dolu Yarınlar Temenni Ederim”
DAÜ’de çalışan tüm personelin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) protokolüne de dağıtılacak olan zeytin fidanlarının üzerinde, DAÜ Rektörü Prof. Dr. AykutHocanın’ın yeni yıl kutlamasının yer aldığı bir kart bulunuyor. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, söz konusu kartın üzerinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Adası’nın en önemli simgelerinden biri olan zeytin ağacı; barışın sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, kısacası insanlık için en önemli değerlerin sembolüdür. Hem dünya, hem de ülkemiz açısından oldukça zor bir yıl olan 2020 yılını uğurlamaya hazırlanıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığa zeytin ağacının temsil ettiği değerleri getirmesi en büyük temennimizdir.

Elinizdeki Kıbrıs yerli zeytin çekirdeğinden üretilmiş yabani anaç zeytin fidanını en kısa zamanda ekerek doğamıza kazandırmanızı ve ağacınız büyüdükçe hayatınızın da her geçen gün güzelleşmesini diler, daha yeşil ve sağlık dolu yarınlar temenni ederim.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Daü Fidan Dikimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Okullar kapatılmayacak
Okullar kapatılmayacak
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
EL-SEN grev yapmayacak
EL-SEN grev yapmayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim