DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün bilgilendirme yazısı şu şekilde:

"Üniversitemiz öğrencilerden Dilşad YILDIRIM’ın sosyal medya hesabından, Üniversitemiz Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı dahil, bazı yetkililerimiz ve çalışanlarımız ile ilgili, ahlaki değerleri zedeleyen ve gerçek dışı iddialarla dolu bir takım paylaşımlar yapılmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Asılsız ve yasalarımıza göre suç teşkil eden bu paylaşımlar ile ilgili gerekli yasal takibin yapılabilmesi için Polis nezdinde gerekli şikayetler yapılmış olup, tahkikat devam etmektedir.

Özelde yetkililerimizin ve genelde de Üniversitemizin itibarsızlaştılmaya çalışıldığı ilgili paylaşımlar hakkında yasal sürecin takipçisi olacağımızı ifade eder, bu gibi asılsız iddiaları ortaya atanları bir kez daha esefle kınarız.

Saygılarımızla,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü"