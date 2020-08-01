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DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme

DAÜ öğrencisi Dilşad Yıldırım üniversite yetkilileri ve çalışanları hakkında sosyal medyadan çirkin paylaşımlar yaptı..

01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün bilgilendirme yazısı şu şekilde:

"Üniversitemiz öğrencilerden Dilşad YILDIRIM’ın sosyal medya hesabından, Üniversitemiz Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı dahil, bazı yetkililerimiz ve çalışanlarımız ile ilgili, ahlaki değerleri zedeleyen ve gerçek dışı iddialarla dolu bir takım paylaşımlar yapılmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Asılsız ve yasalarımıza göre suç teşkil eden bu paylaşımlar ile ilgili gerekli yasal takibin yapılabilmesi için Polis nezdinde gerekli şikayetler yapılmış olup, tahkikat devam etmektedir.

Özelde yetkililerimizin ve genelde de Üniversitemizin itibarsızlaştılmaya çalışıldığı ilgili paylaşımlar hakkında yasal sürecin takipçisi olacağımızı ifade eder, bu gibi asılsız iddiaları ortaya atanları bir kez daha esefle kınarız.

Saygılarımızla,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü"

Son Güncelleme: 01.08.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
Dilşad YıldırımDaü
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