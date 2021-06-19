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DAÜ' de yeni program

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü bünyesinde açılan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğrenci alımına başlıyor. 

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:30
DAÜ' de yeni program
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DAÜ’den yapılan açıklamada, Giriş ve Burs Sistemi üzerinden başvuruya açık olan lisans programının; İngilizce dilinde dört yıllık öğrenim süresi ile KKTC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı tek Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı olma özelliğini taşıdığı; programın, uluslararası düzeyde de tanınırlığa sahip olmasıyla ön plana çıktığı belirtildi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersun İşçioğlu açıklamasında, şunları aktardı:

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“Programımız alanında uzman öğretim üyesi kadrosu ile yürütülecektir. Öğrencilerimiz, fakültemiz bünyesinde bulunan bir Akıllı Sınıf, üç Bilgisayar Laboratuvarı ve üniversitemizdeki diğer imkanlardan da faydalanabileceklerdir. Programımızın tüm dünyada oluşan ihtiyaç sebebiyle, geleceğin meslekleri arasında önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi de, alanın ne kadar önemli ve ileride de ihtiyaç duyulacak bir bilim alanı olduğunu ortaya çıkarmıştır.” 
 
Prof. Dr. İşçioğlu, “Programımız dinamik yapısı sayesinde temel bilgisayar bilimleri, öğretim teknolojileri ve eğitim bilimleri olmak üzere üç alanı da içerisinde barındırmaktadır. Dolayısı ile mezunlarımız mezuniyet sonrası birçok farklı iş imkanı yakalayabileceklerdir” dedi.

İşçioğlu, iş imkanlarından bazılarını şöyle sıraladı: 

“Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, Uzaktan Eğitim Geliştiricisi, E-Öğrenme / Uzaktan Eğitim Uzmanı, Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği / Danışmanlığı, Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı, Ağ Yöneticisi/Mimarı, Yazlım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Teknoloji Destek Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistemleri Tasarımcısı.”

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Son Güncelleme: 19.06.2021 11:26
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