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DAÜ'de nefes kesen EMUATHLON mücadelesi gerçekleştirildi

DAÜ'de nefes kesen EMUATHLON mücadelesi gerçekleştirildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:09
DAÜ'de nefes kesen EMUATHLON mücadelesi gerçekleştirildi

DAÜ'de nefes kesen EMUATHLON mücadelesi gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON yarışması, 24. Bahar şenliği kapsamında geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Atlama, tırmanma, engel altı ve engel üstü geçiş, havuzdan geçiş, çamurda sürünme, stadyum basamaklarını çıkıp inme gibi birçok engeli aşmak zorunda kalan sporcular, bitiş noktasına varabilmek ve şampiyon olabilmek için ter döktüler.

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Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği yarışmada hem yarışan sporcular hem de seyirciler büyük heyecan yaşadı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın başlangıç komutunu verdiği yarışmanın sonunda dereceye giren ilk dört takıma çeşitli ödüller verildi. (MHA)

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