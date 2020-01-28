DAÜ'de Lisansüstü Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, bugün saat 15:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Tören, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, müzik dinletisi gerçekleşti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam konuşmasında, Tez danışmanlarına ve öğretim üyelerine, mezunlara olan yol göstericilikleri ve özverili duruşları için sonsuz ve içten teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Osam, ailelerin sonsuz destek ve katkıları sayesinde bugün bu güzel başarıya imza atmış olduklarının altını çizdi. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Osam, “Bugün itibarı ile ilgili olduğunuz bilim dalında belirli bir derinliğe ve düşünce yoğunluğuna ulaşmış bulunuyorsunuz. Bu meziyetler sizleri daha da ileriye taşıyacak ve sorgulamalarınızı çok daha güçlü yapmanızı sağlayacaktır” dedi.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, öğrencilerin diplomalarını almasıyla devam etti. Diplomaların takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye saymasının ardından öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. (MHA)