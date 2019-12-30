DAÜ'de Doğu Türkistan Paneli gerçekleşti

Türklüğün ve Güneşin doğduğu coğrafyada yapılan zulüme sessiz kalmamak adına yaptığımız panel önemlidir. Aramızda olan değerli konuşmacılara sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Konuşmamızı fazla uzatmadan sadece sizlerin huzurunda tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Biz Oğuzboyları Derneği'ni kurarken hedefimizde şu vardı Tüm dünyadaki Türklüğü Kıbrıs'ta buluşturmak. Kıbrıs'ta öyle bir pozisyonumuz var ki 46 yıldır Kıbrıs'ı tanıtamamışız. bu panel ile sesimizi duyurduk" dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "İçimizde ruhumuzda Türk dünyası vardır. Türk Dünyasının da en acıklı bölgesi de Doğu Türkistandır" dedi.

Konuşmaların ardından Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti panelde konuşma yaptı. Doğu Türkistan'dan ve yaşadıkları sorunlardan bahsettiler. (MHA)