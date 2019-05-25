DAÜ'de “3. Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahme UYGARER ve öğrencilerinin “Özel Çocuklar” için öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi kapsamında, tasarlayıp-geliştirmiş oldukları “3. Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi” 24. Mayıs.2019 – Cuma günü, 09.00-16.00 saatleri arasında CL binasında sergilendi. Sergilenen öğretici materyallerin en önemli özelliklerinden biri ise yapım aşamalarında geri dönüşüme farkındalık kazandırmak adına atık materyallerin kullanılmasıydı.

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