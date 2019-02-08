DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha

AKREDİTE OLAN 13. BTYO PROGRAMI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı ASIIN (Almanya) akreditasyonu aldı. Yüksek Lisans programı olarak bir ilki başaran DAÜ BTYO aynı zamanda Euro INF kalite belgesini de yüksek lisans alanına kazandırmış oldu. Yeni alınan akreditasyonlarla birlikte BTYO’da akreditasyonlu program sayısı 13’e yükselmiş oldu.

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), İnşaat Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), Bilgisayar Programcılığı (2 ve 3 yıllık), Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 ve 3 yıllık) ve Harita ve Kadastro (2 yıllık) programları özverili ve ciddi bir çalışma sonucunda geçtiğimiz dönem akreditasyon almıştı. DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Bilgi Teknlojisi Yüksek Lisans programının aldığı ASIIN akreditasyonu ile birlikte BTYO’nun önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. BTYO’nun DAÜ’de kurulan ilk akademik birim olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, DAÜ BTYO’nun, alanında uzman ara elemanlar da yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

Akreditasyonun bir standardı yakalama, bir sınav süreci ve üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara göre denetlenme olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlkan, 28 AB ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahip olduklarını kaydetti. Ayrıca akreditasyonların eğitimde kalitenin yakalandığının kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimin en yüksek seviyesinin Almanya olduğunu ve BTYO’nun da FIBAA ve ASIIN akreditasyonlarının Alman kökenli akreditasyonlar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İlkan, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programının uluslararası ASIIN akreditasyonuna sahip olduğunu belirterek akreditasyon ile mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımın sağlandığını ve eğitim kalitesinin de EQAINE tarafından verilen EuroInf Label ile tescillendiğini vurguladı.