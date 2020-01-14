DAÜ BTYO “sektörle buluşma” toplantılarına devam ediyor

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı müfredat komitesinin düzenlemekte olduğu “Sektörle Buluşma” toplantısına geçtiğimiz günlerde Creditwest Bank, Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu ile Telsim Vodafone, Proje Yönetimi Kıdemli Uzmanı Togan Çakmak konuk oldu.
Bunun yanında, öğrencilerin mesleki sosyal ağlarının da geliştirilmesi, yetenek ve ilgi alanlarının ışığında bilişim teknolojilerinin bir veya birden çok alt alanında kişisel gayretleriyle kendilerini geliştirerek mezuniyet sonrası iş dünyasına hazırlık yapmaları konusunda bilincin oluşturulması konusunda hemfikir olundu. Bu amaçla, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun, gerçekten yararlı bir staj süreci geçirebilecekleri yerlerin bulunmasında, sektör ile öğrencilerin tanışmasına imkan verecek faaliyetlerin düzenlenmesinde ve kişisel mesleki gelişim amacıyla öğrencilerin sertifika programları ve sınavlarına katılmalarının teşvik edilmesi konusunda bölüm ve ilişkide olunan şirket temsilcileriyle ortak çözümler üretilmesine karar verildi.
KKTC’de ASIIN akreditasyonu ve EQANIE Euro-Inf kalite mühürünü alan ilk program olan DAÜ BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı, öğrencilerinin dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilmelerini ve lisansüstü eğitim programlarına girebilmelerini sağlıyor. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri program koordinatörü Akile Oday, verilen eğitimi uluslararası arenada belgeleyen bu akreditasyon ve mühre ek olarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve öğrencilerinin iş hayatına hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlamak için sürekli çalıştıklarını dile getirdi. Oday, dönem sonu sınavlarını takip edecek olan haftalarda başka kurumlar ve temsilcileriyle benzer amaçlı toplantıların düzenlenmesine devam edeceklerinin altını çizdi.