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DAÜ BTYO “sektörle buluşma” toplantılarına devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı “Sektörle Buluşma” toplantılarına devam ediyor.

DAÜ BTYO “sektörle buluşma” toplantılarına devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı “Sektörle Buluşma” toplantılarına devam ediyor.

14 Ocak 2020 Salı 16:33
DAÜ BTYO “sektörle buluşma” toplantılarına devam ediyor

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı müfredat komitesinin düzenlemekte olduğu “Sektörle Buluşma” toplantısına geçtiğimiz günlerde Creditwest Bank, Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu ile Telsim Vodafone, Proje Yönetimi Kıdemli Uzmanı Togan Çakmak konuk oldu.

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Oldukça samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen her iki toplantıda da, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünün mevcut müfredatı toplantıya katılan sektör temsilcileri ile birlikte iş dünyasının ihtiyaçları ve teknolojideki yenilikler göz önünde tutularak gözden geçirildi. Toplantıda alınan dönütler ışığında önümüzdeki üç yıl için ders içeriklerinde ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği konuları tartışılırken, öğrencilerin mesleklerinin gerekleri ve iş dünyasının beklentileri konusunda erken bir farkındalık oluşturulması ve öğrenimleri süresince akademik donanımlarının geliştirilmesi konularının önemine değinildi.

Bunun yanında, öğrencilerin mesleki sosyal ağlarının da geliştirilmesi, yetenek ve ilgi alanlarının ışığında bilişim teknolojilerinin bir veya birden çok alt alanında kişisel gayretleriyle kendilerini geliştirerek mezuniyet sonrası iş dünyasına hazırlık yapmaları konusunda bilincin oluşturulması konusunda hemfikir olundu. Bu amaçla, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun, gerçekten yararlı bir staj süreci geçirebilecekleri yerlerin bulunmasında, sektör ile öğrencilerin tanışmasına imkan verecek faaliyetlerin düzenlenmesinde ve kişisel mesleki gelişim amacıyla öğrencilerin sertifika programları ve sınavlarına katılmalarının teşvik edilmesi konusunda bölüm ve ilişkide olunan şirket temsilcileriyle ortak çözümler üretilmesine karar verildi.

KKTC’de ASIIN akreditasyonu ve EQANIE Euro-Inf kalite mühürünü alan ilk program olan DAÜ BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı, öğrencilerinin dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilmelerini ve lisansüstü eğitim programlarına girebilmelerini sağlıyor. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri program koordinatörü Akile Oday, verilen eğitimi uluslararası arenada belgeleyen bu akreditasyon ve mühre ek olarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve öğrencilerinin iş hayatına hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlamak için sürekli çalıştıklarını dile getirdi. Oday, dönem sonu sınavlarını takip edecek olan haftalarda başka kurumlar ve temsilcileriyle benzer amaçlı toplantıların düzenlenmesine devam edeceklerinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ BTYO “sektörle Buluşma” Toplantıları
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