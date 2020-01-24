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DAÜ BTYO öğrencileri Gazimağusa’nın tarihi mekanları için mobil uygulama tasarladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) öğrencileri Muhammet Nar, Batuhan Çetin, Atahan Kahraman ve Umar Tijjani Waru tarafından Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) kullanımına sunulmak üzere, “Gazimağusa ziyaret noktaları: Bilgilendirici web sitesi-mobil uygulama” projesini başarıyla sonuçlandırdı.

DAÜ BTYO öğrencileri Gazimağusa’nın tarihi mekanları için mobil uygulama tasarladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) öğrencileri Muhammet Nar, Batuhan Çetin, Atahan Kahraman ve Umar Tijjani Waru tarafından Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) kullanımına sunulmak üzere, “Gazimağusa ziyaret noktaları: Bilgilendirici web sitesi-mobil uygulama” projesini başarıyla sonuçlandırdı.

24 Ocak 2020 Cuma 16:46
DAÜ BTYO öğrencileri Gazimağusa’nın tarihi mekanları için mobil uygulama tasarladı

Bahar ve 2019-2020 Güz dönemleri boyunca DAÜ BTYO Mezuniyet Projeleri Komitesi üyelerinin yönetiminde çalışan son sınıf öğrencileri, Gazimağusa’daki tarihi mekanlarla ilgili geliştirdikleri mobil uygulama projesinin tanıtımını geçtiğimiz günlerde DAÜ BTYO CT001 No’lu Amfi’de gerçekleştirdi. Söz konusu tanıtıma MASDER Başkanı Rifat Yalınç, Başkan Yardımcıları Serdar Atai ve Kutlu Eyüpoğlu ile Faal Üyeler Gülten Sinem Tözün ile Zeki Özgen’in yanı sıra, DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre Özen ve öğretim üyeleri katıldı.

DAÜ BTYO öğrencilerinin geliştirdiği mobil uygulama sayesinde, Mağusa Suriçi’nde yer alan tarihi mekanları ziyaret eden kişiler, akıllı telefonlarının kamerasını her eser önüne yerleştirilmiş tabelaların altında yer alacak “Quick Response (QR) Code – Çabuk Tepki Kodu” olarak bilinen iki boyutlu barkod üzerine tuttuğunda, telefonlarına bakmakta oldukları eser ile ilgili sesli ve yazılı olarak bilgiler gelecek. Mobil uygulama, çeşitli cihazların ekran boyutlarına duyarlı olarak ve farklı dillerde, dinamik içeriği destekleyebilecek şekilde tasarlandı.

“Gazimağusa’mıza Katkıda Bulunmak Büyük Bir Onur”

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DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer yaptığı açıklamada, “BTYO’nun tek misyonu eğitim verme değildir; bilgi üretme, paylaşma ve toplum faydası için kullanma da en önemli amaçlarımız arasındadır. Daha önce de yapmış olduğumuz gibi, 2019-2020 Güz Dönemi’nde sonlandırılan mezuniyet projemizde de topluma katkıda bulunmayı hedeflemiştik. Bu sebeple Gazimağusa’ya katkılarını takdirle izlediğimiz MASDER iş birliği ile proje kapsamını belirlemiş ve proje ile ilgili gereksinimleri toplamıştık. Öğrencilerimiz bu projede iki dönem boyunca çalışmıştır ve tüm öğrencilerimizin katkıları çok anlamlı ve değerlidir. Tüm takımlar birbirinden güzel projeler üretmişlerdir” diye konuştu.

Doç. Dr. Dimililer, “Öğrencilerimiz, komitemizin seçmiş olduğu projeyi değerli MASDER başkan ve üyelerine sunmuştur. Bu süre boyunca danışmanlık görevlerini yapan komitemiz üyeleri Öğr. Gör. Birol Özkaya, Öğr. Gör. Cem Yağlı, Öğr. Gör. Halide Sarıçizmeli, Öğr. Gör. Şebnem Çoban, Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak’a çok teşekkür ederim. Tarihi değerleriyle dünyanın en zengin şehirleri arasında olan Gazimağusa’mıza katkıda bulunmuş olmak bizim için çok büyük bir onur ve mutluluk olmuştur. Gazimağusa’nın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı ile ilgili bu güzel projeyi hayal eden ve öğrencilerimize çalışma fırsatı veren MASDER’e de teşekkür ederim. Bu sayede öğrencilerimiz de mezun olmadan önce hem çok güzel bir deneyim kazanmış, hem de ürettikleri projenin hayata geçtiğini görme şansını elde etmişlerdir” şeklinde konuştu. MASDER Başkanı Rifat Yalınç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu proje DAÜ-MASDER iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacaktır” dedi.

ASIIN ve FIBAA Onaylı Programlar

İş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, teorik ve pratik becerilerle donatılmış, bilgisayar ve teknolojiyi etkin kullanabilen, meslek alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, kültürlü, çevresi ile iletişim kurabilen, üstün iş ahlakına sahip, motivasyonu yüksek elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen DAÜ BTYO’nun, ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim verdiği tüm programları ASIIN ve FIBAA gibi uluslararası denetçiler tarafından onaylanmıştır. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı, kendi alanında her zaman ilkleri gerçekleştirerek sadece Kuzey Kıbrıs ve Türkiye değil, içerisinde bulunduğumuz bölgede ASIIN tarafından akredite edilip, aynı zamanda EQAINE EuroInf kalite mührü alan ilk program olmuştur. DAÜ BTYO mezunları, ASIIN akreditasyonu ve eğitimde kaliteyi belgeleyen EuroInf mührü ve tüm dünyada tanınan diplomaları sayesinde kolayca iş bulma imkanına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa’nın Tarihi Mekanları Için Mobil Uygulama
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