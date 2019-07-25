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DAÜ BTYO FIBAA Akreditasyon sürecinden geçiyor

DAÜ BTYO FIBAA Akreditasyon sürecinden geçiyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
DAÜ BTYO FIBAA Akreditasyon sürecinden geçiyor

DAÜ BTYO FIBAA Akreditasyon sürecinden geçiyor

                                                  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programları Alman kökenli FIBAA  (The Foundation for International Business Administration Accreditation) akreditasyon kurumu tarafından mevcut belgelerinin yenilenmesi için akretitasyon sürecinden geçiyor.

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının, KKTC’deki YÖDAK ve TC’deki YÖK akreditasyonlarına sahip olduğunu bildiren DAÜ BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazife Dimililer, tüm programların Avrupa’daki tanınmış akreditasyon kurum ve kuruluşlarından da kalite belgesine sahip olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Dimililer, akreditasyonların DAÜ BTYO’nun dünya ile aynı standartlarda ve paralelde ilerlediğinin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

En büyük hedeflerinin alanında uzman elemanlar yetiştirmeye devam ederek bilim ve iş dünyasından gördükleri takdiri bir adım ileriye götürmek olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Dimililer, amaçlarının BTYO’daki programların ve ders içeriklerinin dünyayı takip eden değil, dünya tarafından takip edilen olmasıdır dedi.

Akreditasyonun zorlu süreçlerden geçerek, eğitimdeki her adımda üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara ve içeriklere göre denetlenme olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dimililer, BTYO bünyesindeki tüm programların 28 Avrupa Birliği ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahip olduğunu kaydetti.

Ayrıca akreditasyonların eğitimde kalitenin yakalandığının kanıtı olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dimililer, program akreditasyonlarına verdikleri önemin altını bir kez daha çizerken, başta DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam olmakla birlikte tüm DAÜ yönetimine, BTYO Eski Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan ile Müdür Yardımcısı Cantaş Özerek ile tüm BTYO ailesine akreditasyonlar konusunda verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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