DAÜ BİR-SEN: Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değil

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı, üniversiteyi siyasete alet etmek, demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmakla eleştirdi ve kınadı.

Yapılan açıklamada, “Üniversiteler demokratik ve özerk bilim yuvası olması gereken yerlerdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu yönde yıllardır mücadele eden bir kurumdur. Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değildir. Denildi.

Dün basına düşen bir açıklama ile 21 üniversite Rektörünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek vermesinin gündeme geldiği beliritlerek “Ne yazık ki DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da bu metinde imzacı olmuş ve üniversitemizi de ayrılıkçı bir tartışma ortamına sürüklemiştir” ifadesi kullanıldı.

DAÜ BİR-SEN açıklaması şu ifadelerle devam etti:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörünün bu metine tek başına imza koyması yıllardır DAÜ’de verilen demokrasi ve özerklik mücadelesine büyük bir darbe vurmuştur. Üniversitemiz kurullarında ve/veya paydaşları arasında müzakere edilmeden böyle bir metin imzalamak DAÜ’ye yakışmamıştır.

Üniversitemizde farklı görüş ve düşüncelere sahip çalışanlarımız vardır. Hal böyle iken Rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını ve bizleri demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmasını tüm kamuoyu önünde kınıyoruz.”