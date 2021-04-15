banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
Yetmez mi?
Yetmez mi?
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
banner376

DAÜ BİR-SEN: Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değil

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı, üniversiteyi siyasete alet etmek, demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmakla eleştirdi ve kınadı.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:45
DAÜ BİR-SEN: Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değil
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı, üniversiteyi siyasete alet etmek, demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmakla eleştirdi ve kınadı.

Yapılan açıklamada, “Üniversiteler demokratik ve özerk bilim yuvası olması gereken yerlerdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu yönde yıllardır mücadele eden bir kurumdur. Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değildir.         Denildi.   

banner341
Dün basına düşen bir açıklama ile 21 üniversite Rektörünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek vermesinin gündeme geldiği beliritlerek “Ne yazık ki DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da bu metinde imzacı olmuş ve üniversitemizi de ayrılıkçı bir tartışma ortamına sürüklemiştir” ifadesi kullanıldı.

DAÜ BİR-SEN açıklaması şu ifadelerle devam etti:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörünün bu metine tek başına imza koyması yıllardır DAÜ’de verilen demokrasi ve özerklik mücadelesine büyük bir darbe vurmuştur. Üniversitemiz kurullarında ve/veya paydaşları arasında müzakere edilmeden böyle bir metin imzalamak DAÜ’ye yakışmamıştır.

Üniversitemizde farklı görüş ve düşüncelere sahip çalışanlarımız vardır. Hal böyle iken Rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını ve bizleri demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmasını tüm kamuoyu önünde kınıyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 15.04.2021 20:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa Mahkemesi kaynakları: Anayasaya aykırı bulunan hafızlık eğitimi değil, düzenleme yöntemi
Anayasa Mahkemesi kaynakları: Anayasaya aykırı bulunan hafızlık eğitimi değil, düzenleme yöntemi
Başbakan Ersan Saner  Akbulut için Büyükelçilik’te açılan taziye defterini imzaladı
Başbakan Ersan Saner  Akbulut için Büyükelçilik’te açılan taziye defterini imzaladı
Gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00'den 21.00'e geri alındı
Gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00'den 21.00'e geri alındı
KKTC'de 70'i yerel 74 yeni vaka
KKTC'de 70'i yerel 74 yeni vaka
Cellatoğlu: “Santral yatırımlarına ve doğru kurulumlara izin verilmesi kaçınılmaz ancak yasal düzenlemelerle gereksiz kurulumların önüne geçilmeli”
Cellatoğlu: “Santral yatırımlarına ve doğru kurulumlara izin verilmesi kaçınılmaz ancak yasal düzenlemelerle gereksiz kurulumların önüne geçilmeli”
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu
Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Akbulut’un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Akbulut’un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı
İskele kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandı
İskele kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandı
Işık: “Kıbrıs’ta güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm iki devlet esasına dayalıdır”
Işık: “Kıbrıs’ta güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm iki devlet esasına dayalıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim