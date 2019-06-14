DAÜ-BİR-SEN iç hizmetler döner sermaye personeli ile uyarı grevi yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), üniversitede çalışan 200 civarındaki iç hizmetler döner sermaye personeli ile birlikte bugün uyarı grevi yaptı.
DAÜ- BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, grev 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ihtiyaç analiz komisyonun çalışmalarını tamamlamaması gerekçesiyle gerçekleştirildi.
Açıklamada, sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması istenerek, bugünden itibaren döner sermaye sorununa kalıcı çözüm bulununcaya kadar sendikanın her türlü mücadeleyi vereceği kaydedildi.