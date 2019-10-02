banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103754
ALTIN
273.467
DOLAR
5.7277
STERLİN
7.0248
EURO
6.2535
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM

DAÜ BİR-SEN :”DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor

DAÜ BİR-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), içeriden ve dışarıdan dedikodular ile algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını ve DAÜ’nün demokratik yapısının bozulması pahasına bunlara alet olunduğunu iddia etti.

DAÜ BİR-SEN :”DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor

DAÜ BİR-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), içeriden ve dışarıdan dedikodular ile algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını ve DAÜ’nün demokratik yapısının bozulması pahasına bunlara alet olunduğunu iddia etti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:10
DAÜ BİR-SEN :”DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor

DAÜ BİR-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), içeriden ve dışarıdan dedikodular ile algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını ve DAÜ’nün demokratik yapısının bozulması pahasına bunlara alet olunduğunu iddia etti.
DAÜ BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede bugün yaşananların eski Rektör Özay Oral ‘a yapılanları hatırlattığı ileri sürülerek, ”Bugün de oynanmaya çalışılan bu oyunlar belli bir kesimin kişisel hırs ve çıkarları uğruna bilerek veya bilmeyerek kurumun zararına olan hareketlerdir. Bu hareketlerin tümü kurumdaki demokratik yapıya zarar vererek üniversiteyi kaosa sürüklemektedir.” iddiasında bulunuldu.
DAÜ’nin  tüm ülkenin aydınlık yüzü, gurur kaynağı ve ülkenin amiral gemisi olduğu ifade edilen açıklamada, DAÜ’deki herkese ve her şeye verilen değerin ve demokratik ortamın kıymetinin bilinmesi gerektiği ifade edildi.

banner317
Açıklamada, “Geçmişte yaştan dolayı işten çıkartılan işçi ve memurları, maaşlardaki kesintileri, ek mesailerin ödenmemesini, yıllarca terfilerin açılmamasını, işten çıkartılan hocaları, sendikalara yapılan baskıları (sendikaların mail atmasına bile izin verilmeyen günler!) biz unutmadık, unutulmasına da izin vermeyeceğiz.” denildi.

 

Son Güncelleme: 02.10.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Daü BirsenDaüde Algı Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkan Yardımcısı Töre “kıbrıs’ın Dünü, Bugünü Ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri” Kitabının Yazarı Gökçekuş’u Kabul Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre “kıbrıs’ın Dünü, Bugünü Ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri” Kitabının Yazarı Gökçekuş’u Kabul Etti
Rekabet Kurulu kamu ihaleleriyle ilgili açıklama yaptı
Rekabet Kurulu kamu ihaleleriyle ilgili açıklama yaptı
Ziyamet Özel Okul Ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü Teslim Edildi
Ziyamet Özel Okul Ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü Teslim Edildi
Erhürman: “Sözü edilen ‘alternatif’ hem gerçekçi değil hem de yepyeni sorunlar yaratır”
Erhürman: “Sözü edilen ‘alternatif’ hem gerçekçi değil hem de yepyeni sorunlar yaratır”
Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nda son ‘ Tango ’
Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nda son ‘ Tango ’
Oktay Feridun için Meclis’te tören düzenlendi
Oktay Feridun için Meclis’te tören düzenlendi
Rekabet Kurulu'ndan açıklama...
Rekabet Kurulu'ndan açıklama...
Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi
Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi
Hızal: Guterres'in inisiyatif alma arzusunda olması olumlu
Hızal: Guterres'in inisiyatif alma arzusunda olması olumlu
Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”
Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim