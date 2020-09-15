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DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu Yeni Yüksek Lisans Programına Başvuru Kabul Etmeye Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, yeni açılan “Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı”na başvuru kabul etmeye başladı. 

15 Eylül 2020 Salı 10:00
DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu Yeni Yüksek Lisans Programına Başvuru Kabul Etmeye Başladı
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, yeni açılan “Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı”na başvuru kabul etmeye başladı. 
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan tezli yüksek lisans programına, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için http://grad.emu.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek. 
Açıklamada, dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin, ilgileri doğrultusunda güvenlik, veri madenciliği, yapay zeka, bilgisayar ağları ve haberleşme, eğitim-bilgisayar uygulamaları, yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi tez çalışması yaparak araştırma ve geliştirme konusunda akademik formasyonunu tamamlayabileceklerine işaret edildi. 

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Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı’nın İngilizce yürütülen bir program olduğu belirtilen açıklamada, toplam 21 kredilik 7 ders ile kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan programın toplam iki akademik yılda tamamlanabileceği kaydedildi. 
Açıklamada, Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul koşullarında, DAÜ’nün lisansüstü programları için belirlediği kıstaslar ve Bilişim Teknolojileri Lisansüstü Komitesi’nin kararlarının temel alındığı, ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmanın başvuru için temel kriter olduğu vurgulandı. 

 

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Son Güncelleme: 15.09.2020 10:03
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
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