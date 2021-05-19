DAÜ ATAUM’dan 19 Mayıs mesajı

Mesajında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilanıyla ilgili süreç hakkında bilgilere yer veren Göktürk, Atatürk’ün Türk ulusunun kişilikli ve onurlu bir ulus olarak yaşaması için mücadele sürdürdüğünü anlattı.

Göktürk, şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal, bu parola ile başladığı ve Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesine de örnek olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtarmayı müteakip, Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve ‘En Büyük Eserim’ şeklinde nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu süreci anlattığı Nutuk’un sonunda; bugün ulaşılan sonucun, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak, bu sonucu bir başka ifadeyle Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliğinin de bu emaneti nasıl koruyacaklarını ‘Gençliğe Hitabesi’ ile açıklamıştır.

Sonuç olarak bilinmelidir ki; 19 Mayıs, İstanbul’da; “Geldikleri gibi giderler” sözüdür, 19 Mayıs, Karadeniz’de; Bandırma Vapuru’dur, 19 Mayıs, Samsun’da; bir milletin doğuşudur, 19 Mayıs, Havza yolunda Mustafa Kemal’in söylediği; ‘Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar,Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar’ marşıdır. 19 Mayıs Amasya’da, ihtilal bildirgesidir, başkaldırıdır. 19 Mayıs Erzurum’da askerlikten ayrılıp, milletin sıradan bir ferdi olarak milli mücadeleye devam etmektir. 19 Mayıs Sivas’ta ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ parolasıdır, Kuvay-ı Milliye’dir. 19 Mayıs Ankara’da ulus egemenliğinin simgesi Meclis’tir. 19 Mayıs İnebolu’da Elif’in kağnısıdır. 19 Mayıs İnönü’de, Sakarya’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da Mehmetçiktir, Şehittir, Gazidir. 19 Mayıs Afyon ovasında, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, İleri!’ emridir. 19 Mayıs İzmir’de dağlarda açan çiçektir. 19 Mayıs Kıbrıs’ta Beşparmaklar’da Mücahittir. Kısacası 19 Mayıs, ATATÜRK’tür.”

Göktürk, Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.