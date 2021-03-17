DAÜ Ataum Başkanı Göktürk Çanakkale Zaferi nedeniyle mesaj yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Göktürk mesajında , “Çanakkale cephesindeki mücadele azmi ve ruhu, milli mücadelenin temel dinamiklerinden biri olmuş ve kurtuluş destanı için bir ilk adım niteliği taşımıştır” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Göktürk, “Çanakkale Savaşı olağanüstü şartların ve olağanüstü mücadelelerin savaşıdır. Normal şartlarda kazanılabilecek bir savaş değildir” dedi.

Çanakkale Zaferi'nin Türk Ulusuna en büyük armağanının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirten Göktürk, “Mustafa Kemal, Çanakkale muharebelerinde askeri dehasını ve liderlik özelliklerini gösterme fırsatı bulmuş ve muharebeler sonunda Türk m illeti nezdinde tanınmış bir komutan olarak ortaya çıkmıştır” dedi.