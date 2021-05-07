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DAÜ 9. Uluslararası Kariyer Günleri Sağlık Bilimleri Fakültesi ile devam ediyor

 

07 Mayıs 2021 Cuma 16:00
DAÜ 9. Uluslararası Kariyer Günleri Sağlık Bilimleri Fakültesi ile devam ediyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kariyer Günleri Sağlık Bilimleri Fakültesi ile devam ediyor.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri çevrim içi olarak sağlık profesyonelleri bir araya geliyor.  

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Tuncer "Orofasiyal Ağrı" konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdi. 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Gözde İyigün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi. 

Temporomandibular Disfonksiyon Sendromu (TMDS) ve TME rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış bir Ortopedik Manuel Fizyoterapist olan Yrd. Doç. Dr. Tuncer yurt içi ve yurt dışı kariyer deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. 

Boston Üniversitesi ile Detroit Mercy Üniversitesi'nde uluslararası misafir konuşmacı ve TMD ile rehabilitasyon CE kurs eğitmeni ve Harvard Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Tuncer, klinik ve araştırma ilgi alanları arasında ortopedik manuel terapinin etkinliği, nöromüsküler ağrı, TMDS rehabilitasyonu, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve yutma problemlerinin yer aldığını belirtti. 

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Yrd. Doç. Dr. Tuncer "Orofasiyal Ağrı" ilgili sunumunda tüm dünyada % 44-75 arasında görülen temporomandibuler eklem disfonksiyonunun giderek arttığını vurguladı. 


YURT DIŞINDA DİYETİSYENLİK MESLEĞİ ÖRNEĞİ

9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Dr. Dyt. Nilay Dönmez Khan Türkçe ve İngilizce olmak üzere “Yurt Dışında Diyetisyenlik Mesleği Örneği-Kanada” konulu iki sunum gerçekleştirdi.  


FUTBOL TAKIMINDA DİYETİSYEN OLMAK

Öte yandan, Galatasaray Futbol Kulübü Spor Diyetisyeni Uzm. Dyt. Mestan Çilekçi tarafından “Futbol Takımında Diyetisyen Olmak” konulu sunum gerçekleştirildi.

 Dyt. Çilekçi, diyetisyenin futbol takımı içindeki yeri ve futbolcu beslenmesindeki önemini aktardı. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından belirlenen yeterlilikleri sağlamak için gerekli eğitim ve sınavlardan bahseden Dyt. Çilekçi, spor diyetisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durdu. 

Dyt. Çilekçi, futbol takımının beslenme öncelikleri ve durumları kapsamında karşılaştığı problemler ve bu problemlere karşı ürettiği çözümleri katılımcılar ile paylaştı. Futbol takımında diyetisyenin gerekliliğine vurgu yapan Dyt. Çilekçi mesleğin gelmesini ümit ettiği noktalardan bahsetti. Son olarak mesleki tecrübelerini paylaşan Dyt. Çilekçi katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 
 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:29
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