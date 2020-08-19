banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
457.741
DOLAR
7.2268
STERLİN
9.5500
EURO
8.5983
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi

19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:10
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi
banner337
banner351

DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi

banner341
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 22 – 23 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Turnuvanın iptaline ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcular ve voleybol severler, 9. Osman Maraşlı 3'lü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası son zamanlarda ülkemizde artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle iptal edilmiştir. Turnuva ücretini yatırmış olan sporcular, ücretin iadesi için taraflarına kesilen makbuzla beraber gelip iadelerini alabilirler. Göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” denildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Kliniğine Dönüştürüldüğünü Söyledi
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Kliniğine Dönüştürüldüğünü Söyledi
Body Talk Fitness Center açıldı
Body Talk Fitness Center açıldı
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti
Pandemi döneminde yükseköğretim masaya yatırıldı
Pandemi döneminde yükseköğretim masaya yatırıldı
Uyuşturucudan 6 tutuklu
Uyuşturucudan 6 tutuklu
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu
5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim