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DAÜ “5 yıldız” aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yüksek öğrenim alanında İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) “QS Stars 2021” değerlendirmesinde 5 kategoride “5 yıldız” aldı.

09 Nisan 2021 Cuma 17:15
DAÜ “5 yıldız” aldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yüksek öğrenim alanında İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) “QS Stars 2021” değerlendirmesinde 5 kategoride “5 yıldız” aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ, “QS Stars 2013 ve 2017” değerlendirmeleri sonrasında 2021 değerlendirmesinde konumunu çok daha üst noktalara yükseltti.

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Yüksek öğrenim alanında “Dünya Üniversiteler Sıralaması” konusunda yaptığı değerlendirmelerle saygın ve güvenilir bir uluslararası kurum olan İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds, “QS Stars 2021” değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Değerlendirme sonuçlarına göre, DAÜ, “Eğitim ve Öğretim, Uluslararasılaşma, Kampüs Olanakları ve Donanım ve Kapsayıcılık” alanlarında daha önce aldığı 5 yıldızı korurken, “Mezunların İstihdam Edilebilirliği” alanında ise 4 yıldızı 5’e yükseltti.

Genel değerlendirme sonucunda da DAÜ, sahip olduğu 3 yıldızı 4 yıldıza yükselterek, QS’in belirlediği standartlara göre uluslararası nitelik kazanmış, eğitim ve öğretim, uluslararasılaşma, kapsayıcılık alanlarının üst düzeyde olduğu, kampüs olanakları ve donanımı mükemmel, mezunlarının da işverenler tarafından tercih edildiği bir yüksek öğrenim kurumu olduğu QS tarafından onaylamış oldu.

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Son Güncelleme: 09.04.2021 18:06
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