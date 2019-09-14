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DAÜ 40. yılını görkemli senfonik konser ile kutladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” geçtiğimiz akşam saat 21:00’de, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşti.

DAÜ 40. yılını görkemli senfonik konser ile kutladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” geçtiğimiz akşam saat 21:00’de, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:48
DAÜ 40. yılını görkemli senfonik konser ile kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve DAÜ iş birliği ile düzenlen KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” geçtiğimiz akşam saat 21:00’de, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşti.

DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Milletvekilleri ve Bakanlarda katıldı.

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Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşen DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri’nde grup, “Bir Derdim Var, Araf, Benim Küçük Sevgilim, Melekler Ölmez, Cambaz gibi sevilen şarkılarını Salamis Antik Tiyatroyu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Mor ve Ötesi ve Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “DAÜ 40. Yılına özel görkemli bir konsere imza attı.

Konser sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve DAÜ Rektörü Necdet Osam Mor ve Ötesi grubuna ve Şef Orçun Orçunsel’e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim ettiler. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Daü 40.yıl
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