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Daü 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da Gerçekleştirildi…

KONSERDE CSO İLE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALDI

Daü 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da Gerçekleştirildi…

KONSERDE CSO İLE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALDI

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Daü 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da Gerçekleştirildi…

KONSERDE CSO İLE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALDI

Lefkoşa, 14 Eylül 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşti.

Konserde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO)Şef Orçun Orçunsel yönetiminde Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Mor ve Ötesi’yle birlikte sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da eşi Meral Akıncı’yla  birlikte izledi.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, konserde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 40’ıncı yılını kutlayarak, üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Osam başta olmak üzere, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerini, öğretim görevlileri, üniversite çalışanlarını ve DAÜ öğrencilerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Doğu Akdeniz Üniversitesi 40’ıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 4’üncü yılında… Onlara da nice uzun yıllar diliyorum” dedi…

“KIBRIS TÜRK HALKI, DEMOKRATİK VE LAİK DEĞERLERİNİ SONSUZA DEK SÜRDÜRECEKTİR”

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zorlama olmadan 1930’lü yıllardan beridir Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş bir halk olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının demokratik ve laik karakterini sonsuza kadar sürdüreceğini vurguladı.

Bilim ve sanatın, ihtiyaç duyduğu en önemli unsurun özgürlük olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, özgürlük içerisinde, sanatsal ve bilimsel gelişmeyle Kıbrıs Türk halkının ilerlemeye devam edeceğini belirtti.
(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 14.09.2019 14:32
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