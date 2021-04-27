banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

DAÜ 2021-2022 akademik yılı için çevrim içi başvuruyla öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) pandemi koşullarından dolayı 2021 – 2022 Akademik Yılı için çevrim içi (online) başvuru kabul edeceğini açıkladı. 

27 Nisan 2021 Salı 18:30
DAÜ 2021-2022 akademik yılı için çevrim içi başvuruyla öğrenci kabul edecek
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) pandemi koşullarından dolayı 2021 – 2022 Akademik Yılı için çevrim içi (online) başvuru kabul edeceğini açıkladı. 
KKTC uyruklu öğrencilerle liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrim içi sistem üzerinden başvurabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı dikkate alınarak yapılacak.

banner341
Verilen bilgiye göre, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Diş Hekimliği Programı’na girmek isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran Cumartesi günü, 10.30 – 12.30 saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek.  
Çevrim içi kabul veya uluslararası ortak programlar için sınava başvurular 3 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Başvurular, hakkında detaylı bilgiye https://www.emu.edu.tr/tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 27.04.2021 18:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den açıklama
Saner'den açıklama
Özersay'dan açıklama
Özersay'dan açıklama
KTEZO yargıya başvuruyor
KTEZO yargıya başvuruyor
BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan duyuru
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan duyuru
Gözler Cenevre'de!
Gözler Cenevre'de!
Vaka sayılarında son durum
Vaka sayılarında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Cenevre’de bulunan tüm taraflar Guterres’in verdiği resepsiyonda buluştu
Cenevre’de bulunan tüm taraflar Guterres’in verdiği resepsiyonda buluştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim