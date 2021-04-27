DAÜ 2021-2022 akademik yılı için çevrim içi başvuruyla öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) pandemi koşullarından dolayı 2021 – 2022 Akademik Yılı için çevrim içi (online) başvuru kabul edeceğini açıkladı.

KKTC uyruklu öğrencilerle liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrim içi sistem üzerinden başvurabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı dikkate alınarak yapılacak.



Verilen bilgiye göre, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Diş Hekimliği Programı’na girmek isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran Cumartesi günü, 10.30 – 12.30 saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek.Çevrim içi kabul veya uluslararası ortak programlar için sınava başvurular 3 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Başvurular, hakkında detaylı bilgiye https://www.emu.edu.tr/tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.