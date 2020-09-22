DAÜ, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimi çevrimiçi yapacağını açıkladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin dijital imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılacağını açıkladı.
DAÜ’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin dijital imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılacağını açıkladı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin dijital imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılacağını açıkladı.
DAÜ’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle: