DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet törenleri yapıldı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, facebook ve youtube sosyal medya üzerinden yapılan törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersin Saner katılarak öğrencilere seslendi.

Törenlerde, toplamda 55 farklı ülkeden bin 361 mezuna diploma verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayına katılarak, mezunları tebrik etti be başarı dileklerinde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, mezunların KKTC’nin yurtdışındaki gönüllü diplomatları olarak ülkenin tanıtımına katkı vereceklerine olan inancını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mezunlara başarılar diledi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, ise, “Çok yoğun çalışmalarınız sonucunda bu başarıya ulaştınız. DAÜ gibi köklü bir kurumdan tam donanımlı bir şekilde mezun oldunuz. Artık mesleki yaşantınıza hazırsınız” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün çizmiş olduğunuz hedefler doğrultusunda hayatlarınızda yepyeni ve çok önemli bir sayfa açıyorsunuz. Üniversitemizden aldığınız eğitimle bu sayfayı başarılarla dolduracağınıza olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

DAÜ’nün, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunlarla e mezun sayısı 63 bini geçti.