DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 15-16 Şubat’ta çevrim içi olarak yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 15 Şubat Pazartesi günü lisansüstü, 16 Şubat Salı günü de ön lisans ve lisans mezunları için çevrim içi olarak yapılacak.

55 farklı ülkeden 1,361 ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ile yeni mezunlar hayata atılacak. DAÜ’nün, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 64 bini geçmiş, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 123’e ulaşmış olacak.

TÖREN DAÜ’NÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE DAÜ TV’DEN YAYINLANACAK

DAÜ’den verilen bilgiye göre çevrim içi olarak yapılacak 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, DAÜ resmi sosyal medya hesapları (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ile DAÜ TV sosyal medya hesaplarından (Facebook- https://www.facebook.com/dautvradyodau, Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCOIg4ZnvKuW7c61GpoWWlMA) tüm dünyaya yayınlanacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 15 Şubat Pazartesi günü, saat 16.00’da; Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 16 Şubat Salı günü, saat 16.00’da yayınlanacak.

Çevrim içi törenlerde; devlet yetkilileri, çeşitli ülke temsilcileri, sanatçılar ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer alacak. Aynı zamanda, DAÜ fakülte dekanlarının mezunlara mesajları da tören programında yer alıyor.