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DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı  açılış töreni gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni ve ilk ders sunumu dün Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 

13 Ekim 2020 Salı 13:07
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı  açılış töreni gerçekleştirildi
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin çevrim içi katıldığı törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran, Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy ile akademisyenler katıldı. 

Törende Dr. Fazıl Küçük  Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrenci temsilcisi Fatma Şigan, Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşma yaptı.

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3. Sınıf öğrenci temsilcisi Fatma Şigan, yeni öğrencilerin bu güzel anına tanıklık ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, yardımsever ve sıcak bir ortamda eğitim alacaklarını belirtti.

Dekan Prof. Dr. Gökçora da konuşmasında, 43 öğrencinin hekimliğe adım atışını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, çevrim içi olarak geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. 
Tören, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un “Evrenin En Temel Yapı Taşı: Bilgi” konulu ilk ders sunumunun ardından sona erdi.

 

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Son Güncelleme: 13.10.2020 13:53
Anahtar Kelimeler:
DAÜ 20202021 Akademik Yılı  açılış Töreni
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