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DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi mezuniyet etkinlikleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladı

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi mezuniyet etkinlikleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladı

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:25
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi mezuniyet etkinlikleri başlıyor

 900’ü aşkın ön lisans ve lisans, 200’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Törenleri ile mezunlar hayata atılacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 60 bini aşmış olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 28 Ocak’ta

2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 28 Ocak 2020, Salı günü, saat 15:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene mezun aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler de katılarak mezunların mutluluğunu paylaşacak. Törende ayrıca Aeterna Piano Trio grubu sahne alarak katılanlara keyifli saatler yaşatacak. Ayşe Karaoğlan Keman’da, Pınar Duruk Bayraktar Çello’da ve Yuliya Starastsenkara Yılmaz ise Piyano’da müzik severler ile buluşacak.

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Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

Öte yandan aynı gün 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde aynı gün saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 29 Ocak’ta Alacak

900’ü aşkın ön lisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 29 Ocak 2020, Çarşamba günü, saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve sevilen sanatçılarımızdan Fikri Karayel’in sahne alması ile tören sona erecek.

DAÜ 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni BRT 2, Kanal T, Diyalog TV, Kanal Sim ve DAÜ TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Etkinlikleri
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