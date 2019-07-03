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DAÜ 2 bin 123 mezun daha verdi

DAÜ 2 bin 123 mezun daha verdi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
DAÜ 2 bin 123 mezun daha verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni dün gece DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 51 farklı ülkeden 2 bin 123 önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuştuğu mezuniyet törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay ve Aytaç Çaluda, HP Milletvekili Mesut Genç, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmet Monguno, KKTC’nin Doha Temsilcisi Tayseer Al-Shanableh ile Bolonya Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Luca Mezzetti katıldı. 

Tören, mezunların stadyuma giriş yapması ve yerlerine yerleşmesinin ardından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.  DAÜ mezunları adına gerçekleştirilen öğrenci konuşmalarının ardından sembolik ağaç dikimi ile tören devam etti. 

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Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, mezunlara seslenerek, DAÜ’de yerel ve evrensel değerlere sahip çıkmayı, insana değer vermeyi, paylaşmayı, zorlukları birlikte aşmayı, her türlü canlıya hayat hakkı tanımayı, hak ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayı öğrendiklerini belirtti. Osam, farklı kültürlere, dinlere, inançlara, gelenek-göreneklere saygılı davranmayı ve onları korumayı, her farklılığı evrenin bir değeri ve güzelliği olarak görmeyi KKTC’de yaşayarak öğrenmiş bulunan öğrencilerin en üst düzeyde eğitim aldıklarını ve bu bakımdan iş hayatında başarılı olacaklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, “Gözbebeği gibi baktığımız üniversitemizin 40. yılında gerçekleşen mezuniyet töreninde buluşabilmek bizim için gurur vesilesidir. Ülkemiz insanlarının 40 yıl önce kurduğu ve dünyada marka olan üniversitelerden biri olan DAÜ aracılığıyla çok kültürlü bir ortamda öğrendikleriniz önemlidir. 100 bin öğrenci hedefine ulaşmış KKTC’nin 150 bin öğrenci hedefine ulaşabilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri takdim edildi.  Tören, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora tarafından Hipokrat Yemini ettirilmesiyle devam etti. Tören, ön lisans ve lisans öğrencilerine diplomalarının takdim edilmesi ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in gerçekleştirdiği konserle sona erdi.

Son Güncelleme: 03.07.2019 19:51
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