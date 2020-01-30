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Dartsta kadınlar ve genç erkekler sahne aldı

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı

Dartsta kadınlar ve genç erkekler sahne aldı

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı

30 Ocak 2020 Perşembe 21:30
Dartsta kadınlar ve genç erkekler sahne aldı

Dartsta kadınlar ve genç erkekler sahne aldı

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası dün (29 Ocak 2020 Çarşamba) başladı.  Beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı. Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın ilk ayağında kadınlarda ikinciliği Ebru Kösemihal, üçüncülüğü Samiran Çoban elde etti. Genç erkeklerde Hüseyin Çoşkuner ikinci, Recep Sağır üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Avşın Kanatlı ve Cem kara tarafından verildi. İlk ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:  

KADIN LAR

1.Alina Docherty

2.Ebru Kösemihal

3.Samiran Çoban

4.Ceylan Gülsev

GENÇ ERKEKLER

1.Hüseyin Osman Türeray

2.Hüseyin Coşkuner

3.Recep Sağır

4.Şehmuz Yalap

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI           PUAN

1.Alına Docherty        20

2.Ebru Kösemihal       16

3.Samiran Çoban        12

4.Ceylan Gülsev         9

5.Cemre Kara             7

6.Indıana Codreanu   7

7.Süreyya Vaiz           7

8.Şermin Efendi         7

9.Nilsu Birşen             5

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI                       PUAN

1.Hüseyin Osman Türeray     20

2.Hüseyin Coşkuner               16

3.Recep Sağır                         12

4.Şehmuz Yalap                     9

5.Ata Köse                             7

6.Hasan Çamlıbelli                 7

7.Kader Ali Çamlıbelli           7

8.Osman Kozansoy                7

9.Efe Ergün                            5

10.Emre Köse                         5

11.Eray Tok                            5

12.Mateo Solak                      5

13.Mesut Aksal                      5

14.Zafer Töre                          5

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Spor Kulübü Darts SalonuDarts
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