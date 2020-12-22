Dartsta heyecan sürüyor

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Lefkoşa Darts Birliği dördüncü haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu