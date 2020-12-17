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Dartsta 1’inci lig heyecanı

17 Aralık 2020 Perşembe 21:15
Dartsta 1’inci lig heyecanı
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12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde karşılaşmalar önceki akşam başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nde sezon önceki akşam başladı.

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Ozanköy ve Vadili Darts Derneği sezona üç puana giren takımlar oldu. “B” grubunda Değirmenlik, Diamond Child ve Taşkınköy sezona galibiyetle başladı.      

Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:  

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU

Göçmenköy-Mağusa Kültür Derneği: 7-9

Mesarya Darts Birliği-Ozanköy: 0-16

Vadili Darts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU

Değirmenlik-Gönyeli: 12-4

Diamond Child –Düzova: 13-3

Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 11-5

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Darts FederasyonuEfes Pilsen Darts
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