Dartçılar İskele’de buluştu

51. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde 6. Dart Yarışması düzenlendi.

39 kişinin katıldığı yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu himayelerinde gerçekleşen etkinlikte birincilik ödülünün sahibi ise Cemal Gingi oldu. Gingi’ye para ödülü ve kupası İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Capital Bank İskele Şube Müdüresi Nurseli Demir birlikte verdi.

Sonuçlar şöyle:

1. Cemal Gingi

2. Salım Özeren

3. Tonguz Çakmak



4. Mustafa Behlül5. Ali Kobra6. Savaş Şimşek7. Ali Behlül8. Andy Howard