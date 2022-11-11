Darp zanlıları mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma Ve Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak” suçlarından tutuklanan zanlılar Asıf Khan, Muhammad Aoıb, Malina Amiri Sıkandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadım mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı I Asıf Khan (E-24), zanlı 2 Muhammad Aoıb (E-23) , zanlı 3 Malina Amiri Sıkandar Javed (E-24) , zanlı 4 Nadecm Akhtar (E-35), Zanlı 5 Adnan Khadım’in (E-28) 09.10.2022 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Haspalat UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma Ve Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 09.11.2022 tarihinde saat 21.55 raddelerinde Haspolat'ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi o kampüsünün güneyinde ağaçlık alan içerisinde, yakınlıkları bulunmayan ancak ismen bilinen Pakistan uyruklu beş erkek şahsın, aralarında daha öncede tartışma yaşadıkları Shamsher Ali Khan'a tecavüzkâr alet olarak taşıdıkları, aynı zamanda tehlikeli silah olan sert cisim veya cisimler ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmaları soncu, adı edilenin sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, 10.11.2022 tarihinde zanlıların aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, Asıf Khan ve Muhammad Aoıb’in itiraf içerikli gönüllü ifadelerinin temin edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini, zanlıların iddialarının araştırılacağını soruşturulacak kişiler ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.