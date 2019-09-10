banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100673
ALTIN
276.959
DOLAR
5.7624
STERLİN
7.1069
EURO
6.3621
Gazimağusa bölgesine ateş düştü
GAZİMAĞUSA BÖLGESİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İskele'de kurşunlama: 1 kişi yaralandı
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
banner307
Flaş Haber
Serdar Denktaş istifa etti
Kapat

Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı

Lefkoşa, 10 Eylül 19 (.): Dance Base Art Studio, 12’nci yıl sonu gösterisinden elde edilen 11 bin 500 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı

Lefkoşa, 10 Eylül 19 (.): Dance Base Art Studio, 12’nci yıl sonu gösterisinden elde edilen 11 bin 500 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

10 Eylül 2019 Salı 08:22
Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı

Lefkoşa, 10 Eylül 19 (.): Dance Base Art Studio, 12’nci yıl sonu gösterisinden elde edilen 11 bin 500 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dance Base Show “REM” etkinliğinden elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Dance Base Art Studio Direktör Ahu Karaderi tarafından bağışlandı.

banner317
Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Hüseyin Özün Yamaç, her zaman vakfa üye çocukların ve ailelerinin yanında duran Dance Base Art Studio direktörü Karaderi’ye teşekkür etti.

Ahu Karaderi’ye plaket de takdim edildi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 10.09.2019 11:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu Üyelerinin Neredeyse Yarısı Kadın
Avrupa Komisyonu Üyelerinin Neredeyse Yarısı Kadın
Ltb Halk Sağlığı Şubesi, İş Yerlerine Yönelik Denetimleri Kapsamında 47 İş Yeri Denetledi
Ltb Halk Sağlığı Şubesi, İş Yerlerine Yönelik Denetimleri Kapsamında 47 İş Yeri Denetledi
Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü
Zanlı Aristide Kelbe, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı
Zanlı Aristide Kelbe, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı
Girne’de kültür ve sanat kursları yeni dönem kayıtları başladı
Girne’de kültür ve sanat kursları yeni dönem kayıtları başladı
Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Yeni Seslerini Arıyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Yeni Seslerini Arıyor
MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi
MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Maliye Bakanı Amcaoğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi
Maliye Bakanı Amcaoğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi
Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor
Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim