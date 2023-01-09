banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Danışmanın Enver Bahçeciler ile ilişkisi nedir !...
Danışmanın Enver Bahçeciler ile ilişkisi...
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ocak 2023)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ocak...
Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim !...
Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim...
Döviz Kurları (9 Ocak 2023)
Döviz Kurları (9 Ocak 2023)
Bütçeyi uzaylılar mı yapıyor!
Bütçeyi uzaylılar mı yapıyor!
banner404

Danışmanın Enver Bahçeciler ile ilişkisi nedir !...

Atan: İçişleri Bakanlığı’ndan bir danışman cezaevi kurallarını çiğnedi

09 Ocak 2023 Pazartesi 08:30
Danışmanın Enver Bahçeciler ile ilişkisi nedir !...

Atan: İçişleri Bakanlığı’ndan bir danışman cezaevi kurallarını çiğnedi

DANIŞMANIN ENVER BAHÇECİLER İLE İLİŞKİSİ NEDİR !...

Atan: Cezaevi sorma gir hanı mı? Bakan derhal soruşturma başlatmalıdır

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi‘ne giden bir İçişleri Bakanlığı danışmanının, tutuklu mahkum Enver Bahçeciler‘i cezaevinde gezdirdiğini, hatta bu gezinti sırasında mola verip çay-kahve yapılmasını istediğini söyleyerek, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler‘i göreve çağırdı, soruşturma istedi

KAMUSEN Başkanı Metin Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı’ndan bir danışmanın idareden izin almadan cezaevine girip tutuklu mahkum Enver Bahçecileri cezaevinde gezdirip, gardiyanlara çay kahve yaptırdığını belirtti.

Metin Atan’ın açıklaması şöyle:

“CEZAEVI SORMA GİR HANI MI?

Cezaevinde giriş ve çıkışlar idarenin vereceği talimatlar mevzuat ve izinlerle olması gerekirken İçişleri Bakanlığına bağlı bir danışman idareden izin almadan mahkum Enver Bahçecileri cezaevini gezdirirken ilgili şahısa iltimas geçiriliyor ve daha ileriye gidip dolaşırken mola veriliyor ve gardiyana talimat verilerek çay kahve yapılması söyleniyor Hem gardiyan zor durumda bırakılıyor hemde cezaevinde neler oluyor tartışmalarına neden oluyor..

Bunu kabul etmemiz Kamu-Sen olarak mümkün değil! Sayın İçişleri bakanını göreve çağırıyor bu konu ile ilgili Sn.Danışman ve ilgili kim varsa soruşturma başlatmasını talep ediyoruz”..

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ocak 2023)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ocak 2023)
Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim !...
Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim !...
KTÖS'den YÖDAK eleştirisi...
KTÖS'den YÖDAK eleştirisi...
Bütçeyi uzaylılar mı yapıyor!
Bütçeyi uzaylılar mı yapıyor!
UBP Aygün örgüt başkanı'nın ani ölümü herkesi şok etti
UBP Aygün örgüt başkanı'nın ani ölümü herkesi şok etti
İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu
İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu
Halkın Partisi 7 yaşında…
Halkın Partisi 7 yaşında…
LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek
LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim