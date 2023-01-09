Danışmanın Enver Bahçeciler ile ilişkisi nedir !...

Atan: İçişleri Bakanlığı’ndan bir danışman cezaevi kurallarını çiğnedi

DANIŞMANIN ENVER BAHÇECİLER İLE İLİŞKİSİ NEDİR !...

Atan: Cezaevi sorma gir hanı mı? Bakan derhal soruşturma başlatmalıdır

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi‘ne giden bir İçişleri Bakanlığı danışmanının, tutuklu mahkum Enver Bahçeciler‘i cezaevinde gezdirdiğini, hatta bu gezinti sırasında mola verip çay-kahve yapılmasını istediğini söyleyerek, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler‘i göreve çağırdı, soruşturma istedi

KAMUSEN Başkanı Metin Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı’ndan bir danışmanın idareden izin almadan cezaevine girip tutuklu mahkum Enver Bahçecileri cezaevinde gezdirip, gardiyanlara çay kahve yaptırdığını belirtti.

Metin Atan’ın açıklaması şöyle:

“CEZAEVI SORMA GİR HANI MI?

Cezaevinde giriş ve çıkışlar idarenin vereceği talimatlar mevzuat ve izinlerle olması gerekirken İçişleri Bakanlığına bağlı bir danışman idareden izin almadan mahkum Enver Bahçecileri cezaevini gezdirirken ilgili şahısa iltimas geçiriliyor ve daha ileriye gidip dolaşırken mola veriliyor ve gardiyana talimat verilerek çay kahve yapılması söyleniyor Hem gardiyan zor durumda bırakılıyor hemde cezaevinde neler oluyor tartışmalarına neden oluyor..

Bunu kabul etmemiz Kamu-Sen olarak mümkün değil! Sayın İçişleri bakanını göreve çağırıyor bu konu ile ilgili Sn.Danışman ve ilgili kim varsa soruşturma başlatmasını talep ediyoruz”..