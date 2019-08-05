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Dancebase Art Studio, Gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahneleyecek

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): DanceBase Art Studio, Rem isimli 12. Yılsonu gösterisini bu yıl da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek.

Dancebase Art Studio, Gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahneleyecek

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): DanceBase Art Studio, Rem isimli 12. Yılsonu gösterisini bu yıl da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
Dancebase Art Studio, Gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahneleyecek

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): DanceBase Art Studio, Rem isimli 12. Yılsonu gösterisini bu yıl da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek.

Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8 Ağustos Perşembe günü saat 20:00’da yapılacak Dancebase Show 12 etkinliği 7. Kez kanser sürecindeki çocuklar yararına gerçekleşecek. 

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Açıklamada, etkinlik bilet bedelinin 10TL olduğu ve biletlerin kapıdan temin edilebileceği kaydedildi.  

Kemal Saraçoğlu Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil yaptığı açıklamada, “Her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olan başta Dancebase Art Studio Direktörü Sayın Ahu Karaderi ve katkı koyan herkese 7. kez, kanser sürecindeki miniklerimiz ve ailelerine destek olacakları bizleri çok mutlu etmiştir. Her sene daha da muhteşem bir dans şölenine dönüşen ve “Dans Bir Umut Olsun” ilkesiyle Kemal Saraçoğlu Vakfı üyelerine umut olan bu organizasyona tüm dans severleri davet eder, bir kez daha tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

(AK/ÖK)
 

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