Dalkıran tutuksuz yargılanacak

29.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da Akyar sınır kapısında, tasarrufunda 2 gr kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Zafer Dalkıran( E-39 ) narkotik polisi tarafından tutuklanmış ve 1.3.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 3.3.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde, tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında 29.3.20 tarihinde gitmiş olduğu Güney Kıbrıs’ tan dönmekte olan zanlının Akyar sınır kapısından geçtikten sonra aracının durdurulduğunu söyledi. Kendisini durdurmak isteyen polisi görmesi üzerine elindeki naylon poşeti aracın dışına atan Zafer Dalkıran’nin huzurunda poşette arama yapıldığına değinen Selvili, poşet içerisinde 3 ayrı naylon parçasına sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğine değinen Selvili tahkikatının tamamlandığına değinerek zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 75000 TL’ lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı ayni gün serbest kaldı.