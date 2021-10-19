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Daha neler!

Vakıflar İdaresi, Şehir Planlama Dairesi’ne Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin hemen bitişiğinde olan Vakıflar arazisine öğrenci yurdu yapılıp yapılamayacağını sordu. Aldığı yanıt "okulun arkasına her türlü eğlence mekanı açılabilir hatta casino dahi yapılabilir, ancak öğrenci yurdu yapılamaz" oldu!

19 Ekim 2021 Salı 10:19
Daha neler!

Söz konusu arazi, dairenin Vakıflar’a bildirdiğine göre ‘mavi bölge’ kapsamında…

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Buna göre arazi madencilikten, sanayi dışı depolamaya kadar her türlü eğlence mekanı olarak da değerlendirilebilir nitelikte… 

Ülkemizin en eski köklü okullarından, ortaokul ve lisesi olan Namık Kemal Lisesi okul arazisine bitişik vakıf arazisinde, yani her gün yüzlerce çocuğun zaten gittiği ve bulunduğu bölgeye öğrenci yurdu yapılamaması ancak casino dahil her türlü izni almaya müsait oluşu ise ülkemizdeki çarpık yasal mevzuatı ortaya koyar nitelikte… 

Söz konusu bölgede Osmanlı döneminde padişahların dahi danıştığı isimlerden, onlarca cilt eseri olan, Kıbrıs’ın önemli manevi merkezlerinden sayılan Seyyid Kutup Osman Hazretleri’nin de türbesi bulunuyor.

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Son Güncelleme: 19.10.2021 10:23
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