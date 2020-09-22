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Dağman; “Doğu Akdeniz’de Barış, İstikrar, Huzur ve Güvenliğin Sağlanması İçin Türkiye Kararlılıkla Mücadelesini Sürdürüyor”

Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, Radyo Güven’de Taner Gönül’ün sunduğu “Gündem Özel” programında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ve destanının yazılışında nice canların verildiğini ve KKTC’nin bugünlere verilen varoluş mücadelesi sayesinde ulaşabildiğini kaydetti.

22 Eylül 2020 Salı 15:56
Dağman; “Doğu Akdeniz’de Barış, İstikrar, Huzur ve Güvenliğin Sağlanması İçin Türkiye Kararlılıkla Mücadelesini Sürdürüyor”
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KKTC’nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da güvenliğinin korunduğuna vurgu yapan Emekli Kurmay Albay Dağman,  Kıbrıs Türk halkının da bölgedeki haklarının korunması ve savunmasında gerekenin titizlikle yapılmakta olduğunun altını çizdi. Emekli Kurmay Albay Dağman,  Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da savunmada gerekli ihtiyaçların da müşterek ve milli bir şekilde sağlandığını belirtti.

“Bölgedeki savunma konusundaki hassasiyetimiz çok yüksektir. Haklarımızın korunması açısından kimsenin kuşkusu olmasın ” diyen Emekli Kurmay Albay Dağman, “Mavi Vatan Türkün misak-i millisidir. Doğu Akdeniz denklemi içerisinde 10 yıllardır süre gelen hak hukuk aranması ve korunması noktasında verilen bir mücadeledir.”ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz’de yaşananları iyi gözlemlemek gerektiğinin altını çizen Emekli Kurmay Albay Dağman, “Nasıl ki, Türkiyesiz bir Orta Doğu politikası düşünülemez ise, Doğu Akdeniz’de de Türkiye olmadan herhangi bir oluşum düşünmek, herhangi bir hareket içerisine girmek, gruplaşmak ve ittifak oluşturmak söz konusu değildir. Akdeniz’de ve Orta Doğu’da hakim ülke, hakim güç Türkiye’dir”dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayarak herhangi bir politika üretmek veya herhangi bir yere varmanın mümkün olmayacağına değinen Emekli Kurmay Albay Dağman,  şunları kaydetti: “Türkiye’nin hak ve menfaatlerini çiğneyerek, Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da bir takım oyunlar peşinde koşmak ve rol kapmak hiç olası değildir. Bu bir maceradan ibarettir. Türkiye de buradaki haklılığını,  kararlılığını göstermektedir.  Doğu Akdeniz’deki mesele barış, istikrar, huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.” 

Mavi Vatan suları içerisinde Türkün haklarının ve hukukun korunması noktasında herhangi bir tavizin ve esnemenin mümkün olmadığını ifade eden Emekli Kurmay Albay Dağman, Türkiye’nin burada seyirci kalmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Doğu Akdeniz bölgesinde başta Fransa’nın burada rol kapma mücadelesi ve Akdeniz hakimiyetine ortak olma düşüncesi ile Türkiye’yi dışlama, Türkiye’yi yalnızlaştırma ve belirli bir bölgeye hapsetme oyunu olduğuna dikkat çeken, Emekli Kurmay Albay Dağman,  Türkiye’nin bu durumun farkında olduğunu ve gerekli tedbirleri alıp bu konuda da güçlü ve proaktif bir diplomasi uyguladığını belirtti.

Doğu Akdeniz bölgesinde Fransa ile Yunanistan’ın, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin münasebetlerinde uluslararası hukuktan eser olmadığına da işaret eden Emekli Kurmay Albay Dağman, bunun siyasi bir hamle olduğunu ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma, hak ve hukukundan vazgeçirme oyunu olduğunu ancak, Türkiye’nin bu oyunlara izin vermediğini, vermeyeceğini de kaydetti.

Programda, Emekli Kurmay Albay Dağman,  Kovid-19 salgınına da değinerek, salgınla mücadelede gerekli tedbirler alınırsa, bu sorunun üstesinden gelinebileceğine işaret etti.

Emekli Kurmay Albay Dağman, Kovid- 19 ile ilgili bireysel olarak  “maske takılmasına, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasıyla” gerekli tedbirin alınabileceğini, paniğe ve endişeye gerek olmadığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 16:14
Anahtar Kelimeler:
Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman
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