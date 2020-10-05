banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1157
ALTIN
475.302
DOLAR
7.7498
STERLİN
10.0580
EURO
9.1167
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Dağlık Karabağ sorunu

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli, gündemden düşmeyen Ermenistan – Azerbaycan arasındaki çatışmalar hakkında bilgi verdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:19
Dağlık Karabağ sorunu
banner337
banner351

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında konuştu. Direkli, “Yüzyıllardır Ermeniler ve Türk Azerilerin yaşadığı Karabağ, 19. yüzyılda Rus imparatorluğunun bir parçası idi. Denize kıyısı olmayan Dağlık Karabağ, içinde bulunduğu Azerbaycan ile Ermenistan tarafından desteklenen Ermeni etnisitesi arasında çözülmemiş bir anlaşmazlık konusudur” dedi.

Sovyet iktidarının sonlarına doğru, Azerbaycan birlikleri ve Ermeni ayrılıkçıların çatışmaya başladıklarını hatırlatan Direkli, “1994 yılında ateşkes imzalandığında söz konusu bölge Ermenilerin elinde kaldı ve müzakereler şimdiye kadar kalıcı bir barış anlaşması oluşturmada başarılı olamadı” şeklinde kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Direkli, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden ve Rusya'daki Bolşevik devriminden sonra, bölgedeki böl ve yönet politikalarının bir parçası olarak Sovyet yöneticilerinin, Sovyetler Birliği içinde etnik Ermeni nüfusa sahip Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'ni kurduklarını kaydetti. Direkli, 1980'lerin sonlarına doğru Sovyet kontrolü gevşerken, sorunun bölge parlamentosunun Ermenistan'a katılmak için oy kullanmasıyla patlak verdiğini de söyledi.

banner341
Çatışmalarda yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini aktaran Direkli, “1991 sonlarında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Karabağ, kendisini bağımsız bir cumhuriyet olarak ilan etti ancak bu fiili statü hiçbir ülke tarafından tanınmadı. Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını resmen tanımamış olsa da, onların mali ve askeri destekçisi oldu. Dağlık Karabağ’ı korumak için batıdan bir kısım Azeri toprağını işgal edip güvenli bir bölge oluşturarak, bu tampon bölge sayesinde askeri üstünlük elde etti” dedi.

“AGİT, Dağlık Karabağ Sorununun Barışçıl Yollarla Çözülmesi İçin Aracılık Etti Ancak Sonuç Alınamadı.”

Direkli, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) içindeki Minsk Grubu’nun, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. Rusya, Fransa ve ABD, Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yapıyorlar. Grup, geçen yıllarda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.” ifadesini kullandı.

Sonuç analizinde Ermenistan’ın Rusya’dan icazet almadan Azerbaycan topraklarına bir saldırı yapmasının olanaksız olduğunu dikkat çeken Direkli, “Çatışmaların kime fayda getireceği ortadadır. Rusya arka bahçesi olarak gördüğü Kafkaslarda haritaları çizmeyi kendine bırakmıştır. Bu olayların ABD’nin Karadeniz’de Rusya’yı çevreleme politikasıyla mutlak ilişkisi vardır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dağlık KarabağYrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Ekim Dünya Posta Günü…
9 Ekim Dünya Posta Günü…
2020 Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı kazandı
2020 Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı kazandı
Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak
Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak
Tüketici fiyatları genel endeksi yüzde 1.68 arttı
Tüketici fiyatları genel endeksi yüzde 1.68 arttı
Önder:“Karabağ krizinde, İran yöneticilerinin sessizliği oldukça ilginç”
Önder:“Karabağ krizinde, İran yöneticilerinin sessizliği oldukça ilginç”
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
MDP, BRT'nin programına katılmayacak
MDP, BRT'nin programına katılmayacak
Merhum Emekli Öğretmen Damdelen’in anı-biyografi kitabı yayımlandı
Merhum Emekli Öğretmen Damdelen’in anı-biyografi kitabı yayımlandı
Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı
Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı
Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”
Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim