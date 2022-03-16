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Dağlı, Türkiye’ye giriş engelinin Meclis tarafından araştırması talebiyle Özdenefe’ye dilekçe verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, eski Gazimağusa Milletvekili Okan Dağlı’yı, dilekçesini teslim almak üzere kabul etti.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:15
Dağlı, Türkiye’ye giriş engelinin Meclis tarafından araştırması talebiyle Özdenefe’ye dilekçe verdi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Okan Dağlı, yakın geçmişte Türkiye’ye girememesinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle hazırladığı dilekçeyi Özdenefe’ye teslim etti.

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Dağlı, “KKTC yetkili otoritesi tarafından kendisine verilen diplomatik pasaportuyla Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı esnada G-82 (Genel Güvenlik Aleyhine Faaliyetler) tahdit kaydı/giriş yasağı resmi evrağı kendisine tebliğ edilmek suretiyle T.C yetkili makamları tarafından girişine izin verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılmasını” talep etti.

Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş milletvekillerine de sahip çıkmasının gerekliliğine değinerek, Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin açığa kavuşturulması hususunda gereğinin yapılması amacıyla dilekçeyi ivedilikle Divan gündemine taşıyacağını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:10
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