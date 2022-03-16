Dağlı, Türkiye’ye giriş engelinin Meclis tarafından araştırması talebiyle Özdenefe’ye dilekçe verdi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Okan Dağlı, yakın geçmişte Türkiye’ye girememesinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle hazırladığı dilekçeyi Özdenefe’ye teslim etti.
Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş milletvekillerine de sahip çıkmasının gerekliliğine değinerek, Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin açığa kavuşturulması hususunda gereğinin yapılması amacıyla dilekçeyi ivedilikle Divan gündemine taşıyacağını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.