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Cypruvex Cuma günü ödeme yapacağını açıkladı

Cypfruvex, Valensiya ürün bedelleri, ürünleri kesen kontraktörler ile nakliye taşımalarının alacaklarının bir bölümü ve iç piyasa borçlarını 14 Ağustos Cuma günü ödeyeceğini açıkladı. 

11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30
Cypruvex Cuma günü ödeme yapacağını açıkladı

Cypfruvex, kalan bakiye ödemelerinin ise Ağustos ayı sonuna kadar ödenebilecek şekilde planlamalar yapıldığını kaydetti. 
Cypfruvex’ten Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ imzasıyla yapılan açıklamada, KKTC ekonomisinde en büyük ihracat kalemlerinden olan narenciyeden gelir sağlayan tüm paydaşların 2020-2021 narenciye sezonunda yaşananları doğru şekilde anlaması adına bilgilendirme ve şirketten alacaklı olan üreticilere ödemeleri ile ilgili duyuru olması amacıyla genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. 
2020-2021 narenciye sezonunda Cypfruvex’in denge unsuru politikasını, sezona girmeden belirlenen şekilde sezon sonuna kadar sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu bağlamda toplam rekoltenin yüzde 20’sini üreticilerden alım yaparak paketleme ve sıkma tesisinde değerlendirdik. Satışları sezon başında yapılmış planlanmış bütçe çerçevesinde 2019-2020 sezonunda olduğu gibi üreticilerden satın aldığımız ürünlerden greyfrut, limon, yafa, mandora ve valensiya ürünlerini alım zamanında yüzde 50 avanslarını ve kesim sonrasında 1 aylık süreler içerisinde üreticilerin, kesim ekiplerinin ve nakliyecilerin ücretleri dahil tamamını ödedik.
Hasat sezonu sonuna gelmeden Ramazan Bayramı öncesi olan Mayıs 2021 başında serbest piyasa alıcıları pandemi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin tam kapanmaya gidecek olduğunu açıklaması ile beraber üreticilerin mayıs başına kadar değerlendiremediği 3-4 bin ton civarı valensiya ürününün alımını durdurmuşlardı. 
Piyasalarda meydana gelmiş ürünün dalında kalma riskini Cypfruvex Ltd şirketimizin misyonu gereği yönetim kurulunun yerinde kararları ve idarenin zamanında doğru müdahalesi ile yapılan değerlendirmelerde, kesim ekiplerinin de  büyük çoğunluğunun adayı terk etmiş olmasından dolayı, oluşan zorlu şartlarda tek çare olarak yerli istihdam imkanları zorlanarak kurduğumuz yerli kesim ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde bir tek ürün dalında bırakılmamıştır.

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Buna bağlı olarak narenciye sektörü içinde olan herkesin bildiği gibi planlanmış bütçe dışı ürün alımı, kesimi, taşıması işlenmesi noktalarında ürün bedeli kadar ilave nakit para ihtiyacı çıkmaktadır. Şirketimiz tüm masrafları karşılamış ve ürünleri kapalı olan piyasalarda değerlendirmiş, maliyeti yüksek olmasına rağmen bir kısmını soğuk hava depolarında bekletmek durumunda kalmıştır.” 
Açıklamada, pandemiden dolayı uluslararası piyasalarda portakal satış trendinin en düşük dönemine gelmesine rağmen tüm ürünlerin paketleme ve konsantre olarak değerlendirildiği kaydedildi. 
ÖDEME KARARI
Şirket yönetim kurulunun dün yapılan toplantısında alınan ödeme kararı ise şöyle:
“Sezon başında planlanmış bütçe dışında misyonumuz gereği dalında kalma riski olan ve almak durumunda oldukları paketleme ve sıkma kalitesindeki valensiya ürün bedellerini ilave yapılan satış sözleşmeleri karşılığı gelmeye başlayan tahsilatlara göre %65’ini ve aynı ürünleri kesen kontraktörlerimizin alacağının %65’ni, nakliye taşımalarımızın alacaklarını ve iç piyasa borçları 14 Ağustos 2021 Cuma günü ödenecektir. Kalan bakiye  %35 ödemeler ise Ağustos ayı sonuna kadar ödenebilecek şekilde planlamalar yapılmaktadır. 14 Ağustos 2021 Cuma günü itibari ile valensiya paketlemeye, valensiya sıkmaya veren, yafa ve limon üreticileri ,iç piyasa alacaklıları, nakliyecilerin banka hesabı olanlar Ziraat Bankasına, hesabı olmayan üreticilerin ise Cypfruvex’e müracaatları ile ödemelerini alacaklardır saygı ile duyurulur.”
 

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Son Güncelleme: 11.08.2021 20:02
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