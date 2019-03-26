Cyprusınno İki Taraftaki Girişimcileri Bir Araya Getirmeye Yönelik Ara Bölgede Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Çok toplumlu sivil toplum örgütü CyprusInno, iki taraftan girişimcileri

bir araya getirmek ve Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin işletmelere ne şekilde dahil edilebileceğini anlatmak için ara bölgede 29 Mart’ta etkinlik düzenliyor.



İki bölgeli, çok-toplumlu, sürdürülebilir ve uzun süreli ortaklıkların kurulmasına yardımcı olmak için faaliyetler sürdüren CyprusInno tarafından yapılan açıklamaya göre, “İşletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 5’inci Kaynaşma Etkinliği” isimli etkinlik, Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otelde yer alacak.



Etkinliğin gündeminde, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin işletmelere nasıl entegre edilebileceği, bu hedeflerin işletmelere getireceği faydaların bulunduğu kaydedilen açıklamada, gündemle ilgili sunumun ardından girişimcilerin kaynaşmasına yönelik bir resepsiyon yer alacağı kaydedildi.



Etkinliğe katılım için https://cyprusinno.eventbrite.com üzerinden önceden kayıt yaptırılması gerektiği belirtilen açıklamada, etkinliğin iş insanlarının yanında, ticaret uzmanları, ekonomist, siyasetçiler, sivil toplum örgüt temsilcilerine açık olduğu da kaydedildi.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE), Youth Board of Cyprus (ONEK), Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği ve İngiltere Yüksek Komiserliği tarafından da desteklendiği kaydedildi.



(ID/ÖK)