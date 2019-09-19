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Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

LEFKOŞA TEKRARDAN RALLİ İLE BİRLEŞECEK

Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

LEFKOŞA TEKRARDAN RALLİ İLE BİRLEŞECEK

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

LEFKOŞA TEKRARDAN RALLİ İLE BİRLEŞECEK
Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olarak anılan ve yıllarıdır Kıbrıs’ta gerçekleşen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen, İki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa şehir içi özel etabı bu yıl da gerçekleşecek. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak Kıbrıs Rallisi Lefkoşa özel seyirci etabı bu yıl bir kez geçilecek.
Etapta bazı değişikliklere gidilerek, heyecanın arttırılması hedeflenirken Kuzeye geçiş noktası taksim sahası zıplama noktasından olacak. 

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Ledra Palace Kapısının altından geçişten sonra ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecekler ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyondan sola dönüp eski güzergahına dönecekler.
27 Eylül Cuma Larnaka’dan start alacak yarışta, iki toplumlu Lefkoşa Şehir içi özel etabı 28 Eylül cumartesi yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’da geçilecek.
Bu yıl Cyprus Rally’de 21 farklı ülkeden sporcular mücadele edecek ve toplamda 17 R5 otomobil start alacak. 
(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI
 

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