banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100339
ALTIN
274.926
DOLAR
5.6986
STERLİN
7.1250
EURO
6.3000
1 ay cezaevine gönderildiler
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
banner306
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

LTB’den verilen bilgiye göre, Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen, İki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa şehir içi özel etabı bu yıl da gerçekleşecek.

Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

LTB’den verilen bilgiye göre, Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen, İki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa şehir içi özel etabı bu yıl da gerçekleşecek.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olarak anılan ve yıllarıdır Kıbrıs’ta gerçekleşen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen, İki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa şehir içi özel etabı bu yıl da gerçekleşecek. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak Kıbrıs Rallisi Lefkoşa özel seyirci etabı bu yıl bir kez geçilecek.
Etapta bazı değişikliklere gidilerek, heyecanın arttırılması hedeflenirken Kuzeye geçiş noktası taksim sahası zıplama noktasından olacak. 

banner317
Ledra Palace Kapısının altından geçişten sonra ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecekler ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyondan sola dönüp eski güzergahına dönecekler.
27 Eylül Cuma Larnaka’dan start alacak yarışta, iki toplumlu Lefkoşa Şehir içi özel etabı 28 Eylül cumartesi yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’da geçilecek.
Bu yıl Cyprus Rally’de 21 farklı ülkeden sporcular mücadele edecek ve toplamda 17 R5 otomobil start alacak. 

 

Son Güncelleme: 19.09.2019 18:08
Anahtar Kelimeler:
Cyprus Rally
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ile görüştü
Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ile görüştü
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden münhal açıklaması
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden münhal açıklaması
Dayanışma Evi’nde “Barış İçin İklim Hareketi” temalı etkinlik düzenleniyor
Dayanışma Evi’nde “Barış İçin İklim Hareketi” temalı etkinlik düzenleniyor
Kamu-Sen geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı
Kamu-Sen geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı
YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi
YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi
Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…
Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim