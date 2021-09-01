banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Trafik kazası
77 yaşındaki şahıs kayıp
77 yaşındaki şahıs kayıp
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Uyanık işverenler!
Uyanık işverenler!
banner376
Flaş Haber
125'i yerel 143 pozitif vaka
Kapat

Cypfruvex ödemelerine yarın başlanacak

Cypfruvex İşletmecilik LTD., yarından itibaren kalan ödemelerini yapmaya başlayacağını duyurdu.

01 Eylül 2021 Çarşamba 17:30
Cypfruvex ödemelerine yarın başlanacak

Cypfruvex İşletmecilik LTD., yarından itibaren kalan ödemelerini yapmaya başlayacağını duyurdu.

banner341
Cypfruvex açıklamasında, “Şirketimizin 2020 – 2021 narenciye sezonunda Mayıs 2021 tarihinde dalında kalma  riski taşımış olan Valensiya paketleme ve sıkma kalitesindeki planlanan bütçe dışındaki ürünlerin kalan %30 luk bakiyesinin tamamı ve aynı ürünlerin kesiminden kalan %30 luk kontraktör ödemelerinin tamamı 2 Eylül 2021 tarih itibariyle ödemesine başlanacaktır.İlgili üretici ve kesim ekipleri (kontraktörlerin) banka hesabı olanlar Ziraat bankasına, hesabı olmayanların şirketimiz genel müdürlüğü muhasebesine müracaat etmeleri halinde ödemelerini alacaklardır. Saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 01.09.2021 21:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı: “Tarafımızdan bilgi paylaşılmadığına dair sarf edilen ifadeler asılsızdır”
Cumhurbaşkanlığı: “Tarafımızdan bilgi paylaşılmadığına dair sarf edilen ifadeler asılsızdır”
125'i yerel 143 pozitif vaka
125'i yerel 143 pozitif vaka
Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu’nun PCR/antijen testleri ve karantina ücretleriyle ilgili yeni kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Bakanlar Kurulu’nun PCR/antijen testleri ve karantina ücretleriyle ilgili yeni kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Erhürman: “Bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yapıyorlar”
Erhürman: “Bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yapıyorlar”
Gazimağusa’da korkutan kaza
Gazimağusa’da korkutan kaza
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Emiroğlu: “Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildi”
Emiroğlu: “Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildi”
Garaböcü Halk Masalı Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelenecek
Garaböcü Halk Masalı Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim